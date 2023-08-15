Мишустин заявил о важности учета обратной связи от людей и бизнеса при внедрении ЕНС

Премьер-министр поручил главе ФНС лично контролировать процесс внедрения единого налогового счета

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главе Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилу Егорову лично контролировать процесс внедрения единого налогового счета (ЕНС) с учетом мнения людей и бизнеса.

"Крайне важно при внедрении таких масштабных, сложных технологически проектов учитывать обратную связь от людей, от бизнеса, о которой нам всегда говорит президент. Поэтому при внедрении нужно быть очень аккуратными и, конечно же, минимизировать издержки для налогоплательщиков. Попросил бы вас следить лично за тем, чтобы весь процесс был соответствующим образом структурирован и проадминистрирован с точки зрения именно удобства для пользователей", - сказал Мишустин на встрече с Егоровым.

Он напомнил, что внедрение ЕНС в промышленной эксплуатации идет практически с начала года. "Крайне важно, чтобы взаимодействие с бизнесом, с людьми было абсолютно адекватным, удобным и чтобы - а это была цель внедрения ЕНС - все налоги и сборы уплачивались бы с единой точки, что гораздо комфортнее, и меньше соответствующей административной нагрузки как на бизнес, так и на людей", - подчеркнул премьер.

В конце мая глава ФНС извинился за "плохое внедрение" единого налогового счета, отметив, что возникшие сложности причинили бизнесу "огромные неудобства". Тем не менее, по словам главы ведомства, ЕНС в целом - это "очень правильная история".

С 1 января 2023 года налоговая служба перешла к работе в рамках Единого налогового счета. При этом налогоплательщики жаловались на расхождения по сальдо и недоступность личных кабинетов. В конце января служба выпустила письмо, в котором запретила наказывать бизнес до сверки с ним сальдо по ЕНС до 1 марта. По словам Егорова, в январе после запуска системы ЕНС была обнаружена ошибка в техническом коде.