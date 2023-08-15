Мишустин поручил подготовить предложения по развитию производства российских аттракционов

Минпромторгу и Минэкономразвития также предстоит провести анализ потребности в различных устройствах и оборудовании, необходимых для организаций сферы туризма

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился Минпромторгу и Минэкономразвития вместе с бизнесом разработать предложения по развитию производства отечественных аттракционов. Соответствующее поручение дано по итогам совещания о развитии сферы туризма и индустрии гостеприимства.

"Минпромторгу и Минэкономразвития совместно с заинтересованными организациями и представителями бизнес-сообщества предстоит подготовить предложения по развитию производства отечественной аттракционной техники", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Кроме того, Минпромторгу и Минэкономразвития предстоит провести анализ потребности в различных устройствах и оборудовании, необходимых для организаций сферы туризма. Предложения по обеспечению такой потребности за счет развития отечественных производств нужно представить в кабмин.

Эти же министерства, а также Минфин и Ростехнадзор совместно с заинтересованными организациями должны представить предложения по мерам государственной поддержки производителей канатно-транспортных систем и по разработке требований безопасности к таким системам.