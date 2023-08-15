Приморье получит 340 млн рублей на ликвидацию последствий наводнения

Как отметил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, на регион надвигается тайфун "Лан"

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Порядка 340 млн рублей представят Приморскому краю на ликвидацию последствий наводнения, сообщил в своем Telegram-канале глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Предоставим Приморскому краю средства на ликвидацию последствий наводнения в объеме 340 млн рублей", - написал он.

Министр также отметил, что после тайфуна "Ханун", тяжелее всего ударившего по Уссурийску, Приморье ждет тайфун "Лан".

Что касается пострадавших районов Уссурийска, то 12 августа вода начала поступать в крупный микрорайон Семь ветров через недостроенную дамбу, которую возводят для защиты этой территории от наводнений. Объект еще не ввели в эксплуатацию, это планировалось сделать осенью. Специалистам пришлось для безопасности отключить часть электроподстанций, питающих жилые дома, были размыты дороги, соединяющие сельские территории городского округа, один из крупных городских районов Слобода оказался фактически отрезан водой от остального города.

Проезд затруднен или полностью отсутствует из-за подтоплений на участках более чем 20 дорог в 11 районах Приморья. Число подтопленных в Приморском крае многоквартирных и частных домов превысило 4,6 тыс.