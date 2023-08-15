Путин призвал создавать условия для проведения ярмарок

Президент согласился, что ярмарки помогают бороться с перекупщиками

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин согласился с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым в том, что ярмарки помогают бороться с перекупщиками, и призвал создавать все условия для их проведения. Речь об этом зашла во время рабочей встречи, которую российский лидер провел с главой региона.

Калиматов рассказал президенту о том, что перекупщики в прошлом году в канун религиозных праздников кратно завышали цены на продовольственные товары, тогда правительство региона решило проводить ярмарки, заранее составляя их график. Такая мера позволила продавать продукты на 15-20% дешевле, чем на рынке.

"Очень правильно. Надо только условия создавать для людей", - похвалил Путин.

Глава Ингушетии также сообщил, что совместно с духовенством и главами районов формировались списки малоимущих граждан, и им перед праздниками адресно доставлялись продуктовые наборы. По словам Калиматова, особое внимание также уделялось участникам СВО и их семьям.

"Ребята по контракту идут?" - поинтересовался Путин. "Идут", - подтвердил собеседник президента, рассказав о том, что принято решение выделять землю тем, кто заключает контракт с Минобороны.

В целом же, по оценке Калиматова, "общественно-политическая ситуация, социально-экономическая ситуация в республике достойная". "Я знаю", - сказал на это президент.