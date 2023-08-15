Корпорацию "Иркут" официально переименовали в "Яковлев"

Решением внеочередного общего собрания акционеров утвержден обновленный устав компании

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Корпорация "Иркут" официально переименована в "Яковлев", говорится в сообщении компании. Решение о переименовании было принято и анонсировано в июле 2023 года.

"Корпоративные процедуры по переименованию Корпорации "Иркут" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") завершены, теперь компания официально носит название ПАО "Яковлев". Решением внеочередного общего собрания акционеров утвержден обновленный устав компании, содержащий новое фирменное наименование - ПАО "Яковлев". Кроме того, соответствующая запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц", - отмечается в сообщении.

Новое название компании - увековечивание имени А.С. Яковлева в корпоративной структуре российского гражданского авиастроения. Самолеты Яковлева долгое время были одной из ключевых составляющих воздушного флота России, это имя стало знаковым для мировой авиации, подчеркнули в "Яковлеве".

Компания входит в Объединенную авиастроительную корпорацию и производит самолеты SJ-100 и МС-21.