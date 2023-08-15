В Бразилии произошло самое масштабное с 2009 года отключение электричества

По данным телеканала CNN Brasil, объем подачи электроэнергии упал на 83% в северном регионе страны, куда входят семь штатов, почти вдвое на северо-востоке, где расположены девять штатов, и почти на 20% в четырех юго-восточных штатах

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 августа. /ТАСС/. Министерство энергетики и горнорудной промышленности Бразилии сообщило о масштабном сбое в работе энергосистемы, оставившем без света население страны во вторник утром.

Как уточняют в ведомстве, "в результате инцидента в сети передачи национального оператора энергосистемы прекращена подача 16 тыс. МВт электроэнергии". Впоследствии энергоснабжение было частично восстановлено за счет перераспределения 6 тыс. МВт. Полностью возобновлена подача энергии на юге и юго-востоке страны, а также в большинстве восточных и центральных районов. По данным телеканала CNN Brasil, объем подачи электроэнергии упал на 83% в северном регионе страны, куда входят семь штатов, почти вдвое на северо-востоке, где расположены девять штатов, и почти на 20% в четырех юго-восточных штатах.

Создана правительственная комиссия по расследованию инцидента.

Как пишет газета Globo, это самое масштабное отключение энергии с 2009 года, когда в результате прекращения передачи 28 тыс. МВт электроэнергии без света остались 60 млн человек в 18 штатах. Только для штата Рио-де-Жанейро экономический ущерб тогда составил около 1 млрд реалов ($500 млн по курсу на тот момент).