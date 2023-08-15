Первый полет обновленного самолета SSJ 100 состоится в сентябре

Глава ОАК Юрий Слюсарь отметил, что судно не будет оснащено российской компонентной базой на 100%

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Первый полет обновленного, импортозамещенного самолета SSJ 100 состоится в сентябре, заявил глава ОАК Юрий Слюсарь в интервью телеканалу "Россия-24".

"Все системы уже разрабатываются, не все системы на этот самолет установлены. И первый вылет самолета [SSJ 100], который мы ожидаем в сентябре, 100% полностью российской [компонентной базой] не будет оснащен", - сказал он.

В новость внесена правка (18:25 мск) - передается с исправлением в заголовке и лиде, верно - обновленного.