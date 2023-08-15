Новикомбанк профинансирует производство систем связи "дочкой" Ростеха на 2 млрд рублей

Речь идет о производстве универсальных цифровых радиостанциях стандартов DMR и PMR, которые оснащаются литий-ионными аккумуляторами

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Новикомбанк профинансирует производство концерном "Созвездие" (входит в Ростех) цифровых радиостанций на сумму 2 млрд рублей, соответствующее соглашение стороны подписали на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023". Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации.

"В рамках деловой программы форума "Армия-2023" Новикомбанк и концерн "Созвездие" заключили соглашение об организации финансирования текущей деятельности предприятия на сумму 2 млрд рублей. Средства будут использованы для увеличения производства универсальных цифровых радиостанций стандартов DMR и PMR, которые оснащаются литий-ионными аккумуляторами, произведенными при поддержке Новикомбанка с использованием мер господдержки", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что системы радиосвязи, разработанные концерном, - первые подобные системы, созданные в России. В пресс-службе добавили, что взаимодействие банка с концерном подразумевает комплексное сопровождение разработки проекта от начального этапа до закрытия сделки. Подписи под соглашением поставили председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева и генеральный директор управляющей организации АО "Концерн "Созвездие" Сергей Панков.

"Новикомбанк на протяжении 30 лет поддерживает инновационные проекты высокотехнологичных предприятий радиоэлектронной отрасли. Мы обладаем обширным опытом и уникальными компетенциями по сопровождению проектов по импортозамещению. Надеюсь, что наше соглашение с российским лидером в области производства и продажи средств радиосвязи будет способствовать решению задач стратегического развития России", - сказала на церемонии подписания Георгиева, ее слова приводит пресс-служба.

По словам Панкова, многолетнее взаимовыгодное сотрудничество концерна с Новикомбанком позволило реализовать множество совместных проектов. "Подписанное сегодня соглашение - еще один большой шаг к реализации общей стратегии, основным моментом которой является всестороннее развитие одного из наших приоритетных направлений, производства продукции гражданского назначения. Уверен, что сотрудничество с ключевым экспертом банковской сферы в вопросах финансирования реального сектора экономики задаст новый вектор в выполнении концерном стратегических задач, поставленных госкорпорацией "Ростех", и будет способствовать выполнению национальных целей России в области импортозамещения", - цитируют Панкова в пресс-службе банка.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК, а также 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.