Холдинг "Швабе" впервые показал на "Армии" бронированную грузовую машину

Бронированный пикап оснащен двигателем мощностью 106 лошадиных сил и способен перевозить грузы массой до 500 кг

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 16 августа. / ТАСС/. Холдинг "Швабе" (входит в Ростех) на форуме "Армия-2023" впервые продемонстрировал бронированный пикап, который может заинтересовать силовые ведомства.

"Кабина машины покрыта внешней броней третьего класса, а вместо лобового стекла установлены небольшие бронестекла, которые используются как смотровые. Также по запросу заказчика можно усилить колеса пуленепробиваемой вставкой. В случае необходимости поврежденные элементы конструкции могут быть заменены на новые", - сообщили ТАСС в холдинге.

Автомобиль сконструирован на нижегородском предприятии "Швабе-Спецавто". В его салоне может разместиться водитель и один пассажир. Отмечается, что бронированный пикап оснащен двигателем мощностью 106 лошадиных сил и способен перевозить грузы массой до 500 кг.

"Эта машина подходит под потребности гражданского населения и сотрудников силовых ведомств", - привели в "Швабе" слова заместителя генерального директора холдинга Льва Борисова.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, в форуме участвуют 85 иностранных компаний и организаций из 7 государств.

Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.