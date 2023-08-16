Мишустин поручил оказать содействие в подборе техрешений для серной программы "Норникеля"

Премьер также поручил Минприроды и Росприроднадзору вести мониторинг реализации этого проекта

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минпромторгу до конца ноября оказать содействие в подборе технологических решений для обеспечения строительство комплекса непрерывного конвертирования и линии нейтрализации серной кислоты на Медном заводе "Норникеля", сообщается на сайте кабмина.

"Так, Минпромторгу до конца ноября 2023 года нужно оказать содействие в подборе технологических решений, которые обеспечат строительство комплекса непрерывного конвертирования и линии нейтрализации серной кислоты на Медном заводе", - говорится в сообщении.

Премьер также поручил Минприроды и Росприроднадзору вести мониторинг реализации этого проекта. "Ведомствам, в частности, нужно следить за выполнением обязательств по достижению квот выбросов. Организовать эту работу необходимо до 29 ноября 2023 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, Мишустин также поручил до 1 ноября 2023 года утвердить график реализации комплексного плана социально-экономического развития Норильска. Отмечается, что помогать ведомствам в этой работе будут ПАО "ГМК "Норильский никель", правительство Красноярского края и администрация Норильска.

Поручения даны по итогам поездки Мишустина в Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.

О серной программе

Для снижения выбросов диоксида серы в Заполярном филиале "Норникеля" реализуется серная программа - комплексная модернизация производственных мощностей Надеждинского металлургического и Медного заводов в Норильске. Это крупнейшее экологическое мероприятие компании.

Оно предполагает частичную реконфигурацию металлургического производства и строительство мощностей по утилизации диоксида серы с необходимыми инфраструктурными проектами. Программа входит в федеральный проект "Чистый воздух" и является его крупнейшим мероприятием.

Технологии, принятые для серной программы, позволят улавливать не менее 99% диоксида серы на основных плавильных агрегатах, на которых они будут применены, и учитывают особенности рудной базы Норильского промышленного района, применяемые пирометаллургические процессы, а также логистические ограничения Норильска (отсутствие внешнего ж/ д сообщения, ограниченный период навигации по Енисею, межнавигационный период, при котором есть только авиасообщение, условия логистики по Северному морскому пути). Утилизация диоксида серы будет происходить с получением серной кислоты и ее последующей нейтрализацией известняком с производством гипса.