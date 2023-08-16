"Мосгортранс" сократил время техобслуживания автобусов на площадке "Бибирево" на 63%

По нацпроекту "Производительность труда" эксперты с сотрудниками предприятия изменили рабочие процессы для персонала, в частности, разместили место хранения инструментов в зоне ремонта

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Московский оператор наземного городского пассажирского транспорта "Мосгортранс" сократил время проведения техобслуживания (ТО-2) автобусов более чем на 60% на эксплуатационной площадке "Бибирево" по национальному проекту "Производительность труда". Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"В качестве пилотного потока на площадке "Бибирево" выбрали процесс ТО-2. Он включает более углубленную проверку состояния всех механизмов и приборов автобуса, выполнение крепежных, регулировочных и других работ, а также проверку агрегатов, механизмов и приборов на ходу автобуса. <...> Время проведения технического обслуживания одного автобуса уменьшилось на 63% - с 21 до 7,5 часа, а количество обслуживаемых машин в месяц увеличилось с 43 до 52", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по нацпроекту "Производительность труда" эксперты совместно с сотрудниками предприятия изменили рабочие процессы для персонала, в частности, разместили место хранения инструментов в зоне ремонта. Это помогло сократить лишние перемещения рабочих и предотвратить потерю более чем часа времени в течение каждой смены.

Государственное унитарное предприятие "Мосгортранс" - крупнейший в России оператор наземного городского пассажирского транспорта, который обслуживает около 700 маршрутов, в том числе ночные, экспресс-маршруты и уже 90 электробусных. Ими ежедневно пользуются около 3 млн москвичей, а их общая протяженность составляет более 10 тыс. км, добавляется в публикации.