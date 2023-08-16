В Петербурге возобновили эксплуатацию ранее отозванных белорусских автобусов

Представители завода проводят ежедневный контроль технического состояния работающих на маршрутах транспортных средств

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. "Пассажиравтотранс" возобновил в Петербурге эксплуатацию ранее отозванных автобусов Минского автомобильного завода - компания доработала механизмы, которые потенциально могли приводить к возгоранию. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП "Пассажиравтотранс".

"Специалисты ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "Белавтомаз" - осуществили доработку действующих систем и механизмов автобусов с целью исключения случаев потенциальных возгораний. По каждой машине производителем составлен акт, который гарантирует ее безопасность и дает возможность допуска к эксплуатации. Автобусы, на которых подтверждено отсутствие замечаний, выходят на линию", - говорится в сообщении.

В качестве дополнительной меры представителями завода производится ежедневный контроль технического состояния работающих на маршрутах транспортных средств.

2 августа в пресс-службе городского комитета по транспорту сообщили, что эксплуатация 137 автобусов МАЗ приостановлена в связи с обнаружением неполадок, которые могут привести к возгоранию. Также в рамках новых договоров на закупку автобусов этой марки, заключенных предприятием в 2023 году, машины не принимались на баланс до устранения замечаний.

14 июля по результатам выездного совещания вице-губернатором Петербурга Кириллом Поляковым было принято решение о приостановке "Пассажиравтотрансом" эксплуатации партии из порядка 30 автобусов Volgabus, поступивших в 2022 году, до момента исправления всех недочетов. Также приостановили приемку 98 автобусов этой же марки до полной проверки соответствия техники всем необходимым требованиям.

Руководители заводов-производителей автобусов МАЗ и Volgabus должны были разработать график модернизации техники и замены комплектующих ненадлежащего качества. Перевозчикам было поручено усилить текущий контроль за техническим состоянием подвижного состава и не допускать эксплуатацию на линии транспортных средств, не отвечающих требованиям безопасности.