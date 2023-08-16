В Петербурге продажи апартаментов выросли почти на 40% за 6 месяцев 2023 года

В пресс-службе консалтинговой компании NF Group сообщили, что наибольший прирост спроса продемонстрировали несервисные апартаменты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Более 1 500 апартаментов было продано по итогам первого полугодия 2023 года в Петербурге. Это на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе консалтинговой компании NF Group.

"В первом полугодии 2023 года в Санкт-Петербурге было реализовано более 1 500 апартаментов, что на 38% превышает значение аналогичного периода прошлого года. Чаще всего приобретали лоты сервисного формата - их доля составила 66% от общего числа сделок", - говорится в сообщении.

При этом наибольший прирост спроса продемонстрировали несервисные апартаменты, число сделок по ним увеличилось в 11 раз относительно первого полугодия прошлого года. Рекреационные и элитные апартаменты, наоборот, показали отрицательную динамику: продажи за первое полугодие сократились на 39% и 63% соответственно.

Согласно данным компании, за год средняя площадь проданных апартаментов в сервисном сегменте увеличилась на 0,9 кв. м, до 26,5 кв. м, в несервисном - сократилась на 13 кв. м, до 32,6 кв. м, а в рекреационном - уменьшилась на 2,1 кв. м, до 39,2 кв. м. Наиболее значимые изменения произошли в структуре продаж несервисных апартаментов: с 22% до 66% увеличилась доля студий за год, что повлияло на изменение средней площади проданных лотов.

"Рост спроса на несервисные апартаменты можно объяснить увеличением предложения во II полугодии 2022 года и эффектом низкой базы. При этом спрос на рекреационные апартаменты сократился из-за существенного уменьшения предложения, вызванного отсутствием новых объектов на рынке", - комментирует партнер, региональный директор департамента городской недвижимости NF Group Андрей Соловьев.