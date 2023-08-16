Госбюджет РФ может получить 340 млрд рублей от крабовых аукционов

В Росрыболовстве заявили о планах по их проведению в рамках второго этапа инвестиционных квот

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Российский государственный бюджет может получить 340 млрд рублей от крабовых аукционов, которые планируется провести в рамках второго этапа инвестиционных квот. Об этом сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства в режиме видеоконференции.

"В настоящее время вышли подзаконные акты для проведения второго этапа программы инвестиционных квот и крабовых аукционов. Аукционы в этом году проведем. Рассчитываем, что крабовые аукционы принесут в казну не менее 340 млрд рублей и простимулируют строительство инфраструктуры", - сказал он.

После завершения второго этапа в России будут перерабатываться до 80% уловов. "По сути уйдем от сырьевой модели развития рыбохозяйственного комплекса", - подчеркнул глава Росрыболовства. Он напомнил, что в рамках второго этапа инвестиционных квот предполагается строительство шести логистических комплексов. Они позволят качественно хранить продукцию и в дальнейшем планомерно транспортировать ее.

В рамках первого этапа инвестквот строятся 105 современных рыбопромысловых и краболовных судов и 27 рыбоперерабатывающих заводов. Уже построены 25 заводов и завершено строительство 18 судов, добавил Шестаков.