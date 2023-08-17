В Red Wings сообщили о возвращении рейсов в расписание

Авиакомпания ранее допустила несколько серьезных задержек в расписании из-за поломки двух из трех самолетов Boeing-777

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Авиакомпания Red Wings вернула все свои рейсы в расписание, сейчас работает штатно. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

"Авиакомпания Red Wings вторые сутки работает в штатном режиме и вернулась к своему расписанию, опубликованному на сайте. Все пассажиры задержанных рейсов вернулись в страну. Рейсы в Анталью, Хургаду, Шри-Ланку, Пхукет, Шарм-эш-Шейх отправляются по расписанию", - отметили в компании.

Ранее на этой неделе перевозчик допустил несколько серьезных задержек в расписании из-за поломки двух из трех самолетов Boeing-777. Для сокращения задержек к перевозке пассажиров подключилась авиакомпания "Икар".