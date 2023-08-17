ЕС начнет учитывать объем углеродных выбросов импортируемой продукции в октябре

Правила реализации механизма трансграничного углеродного регулирования будут действовать до конца 2025 года

БРЮССЕЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) одобрила правила реализации механизма трансграничного углеродного регулирования (Carbon Border Adjustment Мechanism, CBAM) на подготовительном этапе, они вступят в силу 1 октября и будут действовать до конца 2025 года. Это станет первым шагом по введению пошлин на выбросы CO2, произведенные при изготовлении импортируемой Евросоюзом продукции иностранных государств, говорится в документе, опубликованном на сайте ЕК.

В нем отмечается, что в течение переходного периода компании в ЕС должны будут отчитываться о выбросах, связанных с импортируемой ими продукцией, однако "освобождаются от выплаты пошлин" за превышение допустимых норм, которые предполагает CBAM. Такие меры помогут промышленности подготовиться к полномасштабному введению механизма в действие, запланированному на 2026 год, и "доработать систему тарифных ограничений" за несоблюдение норм по защите окружающей среды, указывает ЕК.

Предложения по введению CBAM были опубликованы Еврокомиссией летом 2021 года в соответствии с планом по сокращению выбросов парниковых газов в сообществе на 55% к 2030 году. Программа охватывает электроэнергетику, сталелитейную промышленность, производство цемента и удобрений. Новые пошлины должны уравнять в цене эти товары с производимыми в ЕС аналогами и принести значительные доходы в государственные бюджеты стран сообщества. Эти поступления потом будут направляться на нужды развития зеленой экономики. Однако пошлины также приведут к повышению стоимости импортных ресурсов для европейских производителей, что вновь увеличит стоимость продукции ЕС и снизит конкурентоспособность европейской промышленности на мировом рынке.