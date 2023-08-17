Путин поручил увеличить лимиты по кредитам для субъектов МСП

Действующий механизм предоставления поручительств по таким кредитам должен быть продлен до 2030 года

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин дал поручение продлить до 2030 года действующий механизм предоставления поручительств по кредитам субъектам МСП, а также увеличить лимиты по такому кредитованию. Об этом говорится в перечне поручений президента по итогам Петербургского международного экономического форума, который опубликован на сайте Кремля.

"При участии акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" обеспечить применение до 2030 года действующего механизма предоставления поручительств по кредитам, выдаваемым кредитными организациями субъектам малого и среднего предпринимательства, увеличить лимиты такого кредитования, а также распространить действие данного механизма на хозяйствующие субъекты, превысившие предельный размер дохода и (или) предельную численность работников, установленные для субъектов малого и среднего предпринимательства", - отмечается в документе.

Также в срок до 1 декабря 2023 года правительство должно разработать комплекс специальных мер, "направленных на поддержку и развитие хозяйствующих субъектов, превысивших предельный размер дохода и (или) предельную численность работников, установленные для субъектов малого и среднего предпринимательства".

Кроме того, согласно поручению главы государства, к 1 ноября необходимо представить предложения по совершенствованию механизма предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта в рамках реализации мероприятий "осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности" и "ведение личного подсобного хозяйства", а также предусмотреть на безвозмездной основе дополнительное обучение лиц, обратившихся для заключения социальных контрактов, предпринимательским навыкам с использованием инфраструктуры поддержки МСП.

Президент в том числе поручил актуализировать план мероприятий по реализации программы "Трансформация делового климата" по направлениям "Интеллектуальная собственность", "Новые виды предпринимательской деятельности, основанные на внедрении передовых технологий", "Градостроительная деятельность" и разработать план мероприятий по реализации указанного механизма по направлению "Туризм".