В ВЭБ сообщили о создании трех фондов акционерного капитала до конца 2023 года

Один из них уже создан

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. ВЭБ совместно с банками-партнерами планируют создать до конца текущего года три фонда акционерного капитала с суммарным лимитом на 150 млрд рублей. На сегодняшний день один фонд уже создан, говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации.

"На сегодняшний день создан один фонд акционерного капитала. Всего до конца 2023 года будет создано три фонда с суммарным лимитом на 150 млрд рублей. В настоящий момент активно рассматриваются сделки, отвечающие мандату фондов, в металлургии, газохимии и инфраструктуре на сумму более 100 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова старшего банкира бизнес-блока ВЭБ.РФ Антона Перина.

Средства фонда будут направлены на проекты по линии Фабрики проектного финансирования. Объем одного фонда составит до 50 млрд рублей. На долю инвестиций ВТБ придется две трети, ВЭБ.РФ - до одной трети.

Параметры инвестирования заключаются в том, что фонд инвестирует до 10% бюджета проекта, инициатор инвестирует не менее 10% бюджета проекта, кредиторы проекта в рамках Фабрики проектного финансирования предоставляют заемное финансирование в размере до 80% бюджета проекта.