Мясоперерабатывающее предприятие построит новый цех в Ново-Переделкине за 1,2 млрд рублей

В рамках реализации проекта создадут 300 рабочих мест

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Инвестор возведет вторую очередь мясоперерабатывающего комбината в Ново-Переделкине в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Компания уже получила разрешение на строительство, на предприятии организуют 300 рабочих мест, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Город без торгов по льготной ставке один рубль в год компании "Элитгрупп инвест" предоставил участок под строительство второй очереди мясоперерабатывающего комплекса в промышленной зоне "Орлово". Здесь займутся производством мясных и мясорастительных консервов. Компания планирует вложить в строительство 1,2 млрд рублей. В рамках реализации этого масштабного инвестиционного проекта будет организовано 300 рабочих мест", - сказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба экономкомплекса правительства Москвы.

Земельный участок находится на улице Новоорловской в районе Ново-Переделкино. Здесь с 2021 года действует первая очередь предприятия, также возведенная в рамках МаИП.

"На новом предприятии будут изготавливать мясные консервы, паштеты из мяса курицы, индейки, свинины и говядины. Производственные мощности нового предприятия составят 6 млн банок консервов в месяц. Планируется, что после завершения всех работ и выхода на полную мощность объем выпуска составит 72 тыс. тонн переработанного мяса в год", - цитирует пресс-служба руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, строительство второй очереди промышленного комплекса будет вестись в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. "В марте 2022 года у инвесторов появилась возможность получить землю по ставке один рубль в год, такая мера поддержки позволяет предпринимателям сократить затраты на создание новых рабочих мест и в короткие сроки наладить выпуск важной для города продукции. Для возведения комплекса в Ново-Переделкине в конце 2022 года на пять лет был предоставлен участок площадью 2,5 га на Новоорловской улице. Льготная ставка распространяется на весь срок действия договора аренды", - приводятся в тексте слова Гамана.

Всего в столице работает почти четыре тысячи промышленных площадок, на которых трудоустроено свыше 720 тыс. человек. При этом ежегодно открываются от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых.