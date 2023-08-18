Объем инвесткредитов для МСП с начала 2023 года достиг 80 млрд рублей

В пресс-службе Минэкономразвития сообщили, что льготные кредиты на инвестиционные цели одобрены 658 субъектам МСП

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Почти 80 млрд рублей привлекли МСП в рамках льготной программы инвестиционного кредитования в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

"С начала 2023 года льготные кредиты на инвестиционные цели одобрены 658 субъектам МСП. Сумма соглашений - 79,4 млрд рублей, - отметили в министерстве. - Основное количество одобренных заявок - от представителей малого и микробизнеса, которым всегда было непросто получить на развитие средства на выгодных условиях. В общей сложности на компании из этих двух секторов пришлось 549 соглашений на сумму почти 58 млрд рублей".

Как сообщалось ранее, программа льготного инвесткредитования была запущена в августе 2022 года благодаря совмещению льготного кредитования в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов, а также программы стимулирования кредитования Банка России и Корпорации МСП.

Из пресс-релиза следует, что наибольший объем привлеченных льготных средств зафиксирован в обрабатывающих производствах - свыше 47 млрд рублей. В сфере транспортировки и хранения этот показатель превысил 22 млрд рублей. МСП в гостиничном бизнесе получили более 9 млрд рублей в виде льготных кредитов. Работающие в сфере научно-технической деятельности предприятия привлекли в банках почти миллиард рублей.

В настоящее время получить по программе льготные кредиты от 50 млн рублей могут предприятия малого и среднего бизнеса из приоритетных сфер: обрабатывающего производства, гостиничного бизнеса, профессиональной научной и технической деятельности, а также предприниматели СКФО и ДВФО сферы транспортировки и хранения. Ставка по программе зависит от величины ключевой ставки и на текущий момент составляет 7,5% годовых для среднего бизнеса и 9% годовых для малых и микропредприятий.