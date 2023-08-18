Минприроды РФ намерено развивать водохозяйственные проекты с Ираном

Глава ведомства Александр Козлов отметил, что в апреле от Тегерана поступили предложения по развитию российско-иранского двустороннего сотрудничества в области экологии

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и экологии России готово к широкому сотрудничеству с Ираном в водном, лесном хозяйствах и экологии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по итогам встречи главы Минприроды Александра Козлова с послом Ирана Каземом Джалали.

"Мы готовы рассматривать широкий спектр вопросов водохозяйственного комплекса, уделив особое внимание подходам в области интегрированного управления водными ресурсами, охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов, в том числе с применением методов искусственного увеличения осадков. Надеемся, что у иранских коллег сохраняется заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия в данном направлении", - заявил Козлов, чьи слова приводятся в сообщении.

Глава Минприроды России отметил, что в апреле 2023 года от иранской стороны поступили предложения по развитию российско-иранского двустороннего сотрудничества в области экологии. В области водных ресурсов взаимодействие двух стран ведется в рамках российско-иранской рабочей группы по вопросам водного хозяйства.

"Предлагаем провести заседание рабочей группы в 2023 году, обсудить предложения, а также наметить дальнейшие шаги по их реализации. У нас уже есть позитивный опыт, в частности, в области биоразнообразия - проект по сохранению переднеазиатского леопарда. Самка Чери, переданная российской стороне в 2011 году, неоднократно приносила потомство - в прошлом месяце она стала мамой в 13-й раз", - добавил Козлов.

Также в числе перспективных направлений лесное хозяйство. Стороны обсудили возможность обмена опытом, совместной научной деятельности, в том числе совершенствование технологической базы, наращивание потенциала специалистов России и Ирана в области лесного хозяйства.

"Иранская сторона выразила заинтересованность в изучении российского опыта в области сохранения водных ресурсов, а также мониторинга климатических изменений. Стороны договорились провести встречу уполномоченных ведомств для конкретизации сотрудничества", - уточнили в пресс-службе.