Главой АКРА назначили Владимира Гусакова

Бывший генеральный директор агентства Михаил Сухов уходит с должности по собственному желанию

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Генеральным директором Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) назначен Владимир Гусаков, он сменит на этом посту Михаила Сухова, который покидает его по собственному желанию. Об этом сообщила пресс-служба АКРА.

"Совет директоров Аналитического кредитного рейтингового агентства принял решение о прекращении полномочий генерального директора АКРА Михаила Сухова по его инициативе с 30 августа и переходе на должность советника совета директоров АКРА. Генеральным директором АКРА назначен член совета директоров АКРА, управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Московской биржи Владимир Гусаков", - сообщили в агентстве.

Сам Сухов сообщил, что его решение покинуть пост главы АКРА связано "с достижением поставленных перед собой целей в бизнесе и администрировании и с желанием сосредоточиться в АКРА на более творческих методологических и аналитических направлениях".

Экс-зампред ЦБ РФ Михаил Сухов пришел в АКРА весной 2020 года. Сухов с 1993 по 2016 год работал на разных должностях в Банке России, в частности, четыре года занимал пост заместителя председателя. В 2016-2018 годах был зампредом правления банка ВТБ.

Агентство АКРА учреждено в ноябре 2015 года. С момент создания агентство возглавляла Екатерина Трофимова, которая покинула организацию в начале 2019 года.