В торговой палате сообщили о возможности увеличения товарооборота между РФ и Таиландом

Продукция российского экспорта, которая ранее в основном уходила на Запад, сейчас выходит на новые рынки, в том числе находит своего покупателя в Таиланде, отметил президент организации Виталий Киселев

ПХУКЕТ /Таиланд/, 18 августа. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Открытие новых экспортных возможностей будет способствовать увеличению товарооборота между Россией и Таиландом, который будет восстанавливаться по мере выхода из пандемии. Об этом в интервью корреспонденту ТАСС сообщил президент Таиландско-российской торговой палаты Виталий Киселев.

По его словам, продукция российского экспорта, которая ранее в основном уходила на Запад, сейчас выходит на новые рынки, в том числе находит своего покупателя в Таиланде. "Речь идет о товарах высокой стоимости, для которых дополнительные логистические издержки - не помеха. Это продукция невысокой степени обработки: товары металлургической и химической промышленности. Если говорить об удобрениях, то здесь никаких изменений не произошло. Тайцы сейчас проявляют большой интерес к российским продуктам питания, поскольку россиян сейчас здесь много, и они хотят импортировать продукты, которые будет востребованы среди россиян, прежде всего речь идет о таких туристических местах, как Пхукет и Паттайя", - сказал он.

"Открытие новых экспортных возможностей будет способствовать увеличению товарооборота между Россией и Таиландом. После того как Таиланд и весь мир выйдет из постковидного кризиса, все это должно реализоваться. Понятно, что во время пандемии товарооборот упал. И я не сомневаюсь, что сейчас мы сможем превысить показатели наших лучших годов (товарооборот в 2016 году составил около $5 млрд)", - добавил собеседник агентства.

По словам посла России в Таиланде Евгения Томихина, товарооборот между Россией и Таиландом за первую половину года достиг порядка $1 млрд, в то время как бизнес-сообщество двух стран приспособилось к эффективному взаимодействию в условиях санкционной политики стран Запада.