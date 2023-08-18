В Великобритании заявили, что продолжают соблюдать налоговое соглашение с РФ

В Лондоне призвали Москву отказаться от отмены некоторых положений Конвенции об избежании двойного налогообложения

ЛОНДОН, 18 августа. /ТАСС/. Великобритания продолжает соблюдать Конвенцию об избежании двойного налогообложения с РФ от 1994 года и призывает Москву отказаться от отмены некоторых ее положений. Об этом говорится в заявлении британского Управления по налогам и таможенным пошлинам (HM Revenue & Customs, HMRC).

"Россия президентским указом от 8 августа 2023 года приостановила [действие] практически всех существенных положений многих соглашений об [избежании] двойного налогообложения. Эта мера затронула соглашения об [избежании] двойного налогообложения с 38 странами, в том числе Конвенцию между Великобританией и Россией об [избежании] двойного налогообложения от 1994 года. Великобритания получила уведомление от России 15 августа 2023 года", - сказано в нем.

"Россия приостановила [действие] практически всех [положений] Конвенции между Великобританией и Россией, в том числе относительно дивидендов, процентов, роялти, прироста капитала, прибыли от бизнеса, доходов от трудовой деятельности и пенсий, а также защиты от дискриминации. Положение об устранении двойного налогообложения не было полностью приостановлено. Приостановка, вероятно, означает, что Россия не будет уважать какие-либо согласованные ограничения на то, что она может облагать налогом, и что в России будет доступно лишь ограниченное освобождение от двойного налогообложения", - заявили в HMRC.

В ведомстве также выразили мнение, что упомянутая конвенция не предполагает "односторонних действий". "Правительство со всей серьезностью рассматривает эти действия. Великобритания обратилась к России с просьбой отказаться от приостановки [положений]. Великобритания полагает, что договор остается в силе, и продолжает соблюдать его условия. Правительство рассматривает следующие шаги и предоставит дальнейшую информацию в свое время", - говорится в заявлении.

Указ президента

Президент России Владимир Путин 8 августа подписал указ о приостановлении действия некоторых положений налоговых договоров с США, странами ЕС и другими недружественными государствами, включая Великобританию. Согласно документу, Москва пошла на такой шаг "исходя из необходимости принятия безотлагательных мер" в связи с недружественными действиями некоторых стран. Действие соглашений приостанавливается "до устранения иностранными государствами допущенных ими нарушений законных экономических и иных интересов РФ, прав ее граждан и юридических лиц" или до прекращения действия соответствующих документов.

В середине марта Минфин и МИД России обратились к президенту РФ с предложением приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми странами, которые ввели против России санкции. При этом, как позднее пояснял статс-секретарь, замглавы Минфина Алексей Сазанов, для физических лиц нормы об избежании двойного налогообложения сохранятся, так как в соглашениях будут приостановлены статьи, в которых предусмотрены пониженные ставки налогов по процентам и дивидендам.