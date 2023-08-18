18 августа, 17:06

Кабмин расширил перечень категорий медиков, получающих специальные соцвыплаты

В него в том числе попали сотрудники с немедицинским образованием

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Правительство РФ расширило перечень медицинских работников, которые получают специальные социальные выплаты, дополнив его в том числе сотрудниками с немедицинским образованием. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

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Так, перечень дополняется пунктом, согласно которому специальные социальные выплаты будут получать в том числе "медицинские работники с высшим (немедицинским) образованием". Размер выплат составит от 14 500 рублей до 18 500 рублей. 

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