Кабмин расширил перечень категорий медиков, получающих специальные соцвыплаты

В него в том числе попали сотрудники с немедицинским образованием

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Правительство РФ расширило перечень медицинских работников, которые получают специальные социальные выплаты, дополнив его в том числе сотрудниками с немедицинским образованием. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, перечень дополняется пунктом, согласно которому специальные социальные выплаты будут получать в том числе "медицинские работники с высшим (немедицинским) образованием". Размер выплат составит от 14 500 рублей до 18 500 рублей.