Орбан и Алиев отметили, что между Венгрией и Азербайджаном налажена газотранспортная связь

Она обеспечивает поставки топлива из Закавказья в Центральную Европу, отметил пресс-секретарь премьер-министра Венгрии Берталан Хаваши

БУДАПЕШТ, 20 августа. /ТАСС/. Венгрия и Азербайджан наладили между собой газотранспортную связь, обеспечивающую поставки топлива из Закавказья в Центральную Европу. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Венгрии Берталан Хаваши по итогам встречи лидеров двух стран Виктора Орбана и Ильхама Алиева, находящегося с визитом в Будапеште по случаю национального праздника - Дня Святого Иштвана.

Рассказывая о встрече Орбана с Алиевым, Хаваши отметил, что "в центре внимания были в основном вопросы энергоснабжения". "В этом году из Азербайджана поступит 100 млн куб. м природного газа и было достигнуто соглашение о хранении 50 млн куб. м [азербайджанского газа] в Венгрии, так что теперь между двумя странами установлено реальное физическое соединение по транспортировке природного газа", - процитировало пресс-секретаря премьера информационное агентство MTI.

Хаваши отметил, что в целом на переговорах были затронуты "три темы, связанные с безопасностью Венгрии и Европы". "Стороны обсудили вопросы, связанные с энергоснабжением, физической безопасностью, в частности войной на Украине, и преодолением экономических трудностей", - уточнил пресс-секретарь.

Венгерская энергетическая компания MVM CEEnergy и Государственная нефтяная компания Азербайджана 2 июня подписали в Баку соглашение, в соответствии с которым в Венгрию до конца года будет поставлено 100 млн куб. м азербайджанского газа. Ожидается, что в дальнейшем объемы поставок возрастут до 1-2 млрд куб. м в год. Компании также достигли договоренности о хранении 50 млн куб. м газа.

Поставки азербайджанского газа в Европу начались в конце 2020 года по Транcадриатическому трубопроводу, являющемуся составной частью Южного газового коридора (ЮГК). Они рассчитаны на 25 лет, а их объем должен составлять более 10 млрд куб. м, из которых 8 млрд куб. м приходится на долю Италии, по 1 млрд куб. м - на долю Греции и Болгарии. В соответствии с договоренностью между Азербайджаном и ЕС поставки газа в Европу в ближайшие пять лет будут увеличены до 20 млрд куб. м в год.

ЮГК, который протянулся на 3,5 тыс. км от Баку до юга Италии через Грузию, Турцию, Грецию и Албанию, представляет собой интегрированную систему трубопроводов. Главным источником сырья для него считается месторождение Шах-Дениз с запасами 1,2 трлн куб. м газа.