20 августа, 18:25

Умер один из основателей Adobe Джон Уорнок

Ему было 82 года

ТАСС, 20 августа. Один из основателей компании-разработчика программного обеспечения Adobe Джон Уорнок умер на 83-м году жизни. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.

Отмечается, что Уорнок умер в субботу в окружении семьи.

"Его видение и энтузиазм позволили компании Adobe создать такие новаторские разработки, как Illustrator, повсеместно используемый формат файлов PDF, а также Acrobat, Photoshop и Premiere Pro, определив эпоху настольных компьютеров и открыв творческий потенциал и возможности для миллионов людей", - написал председатель совета директоров и генеральный директор Adobe Шантану Нарайен в письме к сотрудникам компании.

Уорнок основал Adobe в 1982 году вместе с Чарльзом Гешке, с которым они до этого работали в компании Xerox. Первым продуктом новой компании стал язык описания страниц PostScript. За свои достижения Уорнок был награжден Национальной медалью за технологии и инновации президентом США Бараком Обамой, Премией Маркони за вклад в развитие информатики и коммуникаций и другими. 

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