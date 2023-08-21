Страны АСЕАН обсудили вариант поставок зерна из России через Индию и КНР

Как заявил министр торговли Индонезии Зулкифли Хасан, сейчас импортировать зерно из РФ непросто

ТОКИО, 21 августа. /ТАСС/. Страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) обсудили возможность поставок российского зерна в регион через Индию и Китай. Об этом сообщил министр торговли Индонезии Зулкифли Хасан, председательствующий на встрече министров экономики стран организации.

"Мы обсудили реализацию торгово-инвестиционного сотрудничества АСЕАН с Россией. Например, семинар АСЕАН - Россия по электронной коммерции, поставки сельскохозяйственной продукции из России в АСЕАН", - цитирует его портал Detik.

Также Хасан прокомментировал возможности импорта российской пшеницы из Китая и Индии. "Да, сейчас это [импортировать зерно из РФ] непросто <...>. Мы обсуждали, что если хотим упростить поставки, то можно идти через Индию или Китай <...>. Потому что с Индией и Китаем у нас проблем нет", - отметил министр торговли Индонезии

В то же время он подчеркнул, что в регионе нет нехватки пшеницы и возможны поставки и из других стран, сообщает Detik. "Напрямую [из России] сложно [импортировать], но у нас нет проблем с пшеницей. Много [пшеницы] есть в Канаде, Австралии, США, так что проблем нет", - приводит портал слова главы ведомства.