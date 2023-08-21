Выручка "Делимобиля" в I полугодии выросла до 8,5 млрд рублей

Чистая прибыль составила 726 млн рублей в сравнении с убытком в 448 млн рублей годом ранее

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Выручка каршерингового сервиса "Делимобиль" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам января - июня 2023 года увеличилась на 24% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года и достигла 8,5 млрд рублей. Об этом сообщается в отчетность компании.

Чистая прибыль за первое полугодие составила 726 млн рублей в сравнении с убытком в 448 млн рублей годом ранее. Валовая прибыль выросла на 72% к аналогичному периоду прошлого года и составила 2,8 млрд рублей.

Согласно отчетности, показатель EBITDA возрос на 91% в сравнении с тем же периодом 2022 года, достигнув значения в 2,5 млрд рублей. Рентабельность по показателю EBITDA составила 29% в первом полугодии 2023 года, увеличившись на 10% пунктов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Автопарк компании на 30 июня 2023 года составил около 22 тыс. автомобилей. Денежный поток от операционного бизнеса вырос в первом полугодии 2023 года на 170% в годовом сравнении, до 2,8 млрд рублей.