Эксперт: Polymetal не сможет завершить сделку по продаже активов в РФ за 6-9 месяцев

Как отметил председатель Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба, для этого нужно получить разрешение как российской правкомиссии, так и американского OFAC

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Сделка по продаже российских активов Polymetal вряд ли завершится в течение шести-девяти месяцев, так как для этого нужно получить разрешение как российской правкомиссии, так и американского OFAC. Такое мнение высказал ТАСС председатель Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба.

"Сложности сделки - с моей точки зрения за 6-9 месяцев ее сделать практически нельзя, так как помимо российской правкомиссии требуется еще решение американского Минфина в виде OFAC. Так как Нежданинское месторождение - оно стратегическое, то единственный вариант захода китайцев в Россию при наличии стратегического месторождения - это межгосударственное соглашение. Это путь еще более длинный и он, как правило, занимает годы", - сказал Кашуба.

Кроме того он отметил, что среди российских компаний подходящим претендентом на покупку активов Polymetal должна стать компания, которая не попала под санкционные ограничения и которая сможет взять кредит для покупки. "Из российских компаний будет проходным игроком тот, кто не попал под санкции, иначе он не получит разрешение OFAC, и тот, у кого хорошие отношения с госбанками, потому что сделка очень большая и нужно привлечение заемных средств", - уточнил председатель Союза золотопромышленников России.

Кашуба также не исключил варианта, что Polymetal будет пытаться продавать активы по отдельности, после того, как не сможет продать все целиком.

Ранее в интервью Financial Times глава Polymetal Виталий Несис рассказал, что среди претендентов на покупку российских активов компании есть компании из РФ и Китая.

В начале августа глава Polymetal сообщил, что компания после завершения перерегистрации с острова Джерси в Казахстан рассматривает возможность продажи российских активов в течение шести-девяти месяцев, а полученные средства могут быть направлены на дивиденды и инвестиции в проекты в Казахстане. Он также отмечал, что продажа российских активов стала вынужденной мерой, поскольку существует риск санкций для всей группы.

Минфин США 19 мая включил в санкционный список "АО "Полиметалл" - российскую структуру Polymetal.

О компании

Polymetal входит в десятку крупнейших в мире производителей золота и в пятерку крупнейших производителей серебра.

Активы компании расположены в России и Казахстане. Polymetal владеет десятью действующими месторождениями золота и серебра, а также портфелем проектов развития.