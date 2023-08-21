Цены на все виды топлива на бирже снизились на торгах

В частности, стоимость бензина Аи-95 уменьшилась на 0,28%

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Биржевая стоимость всех видов топлива в европейской части России, представленных на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), снизилась по итогам торгов в понедельник. Это следует из данных торговой площадки.

Так, цена летнего дизельного топлива опустилась на 1,56%, до 66,602 тыс. рублей за тонну. Его цена снижается второй торговый день подряд, а до этого она непрерывно росла с 29 июля и держалась на рекордных уровнях с 2 августа.

Стоимость бензина Аи-95 уменьшилась на 0,28%, до 69,926 тыс. рублей за тонну. При этом в предыдущий торговый день, 18 августа, цена этого вида топлива обновила рекорд и впервые поднялась выше 70 тыс. рублей за тонну.

Бензин Аи-92 подешевел на 1,1%, до 61,765 тыс. рублей за тонну, топочный мазут - на 2,58%, до 33,631 тыс. рублей за тонну. Стоимость топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) уменьшилась на 4,18%, до 64,434 тыс. рублей за тонну.

Цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) снизилась на 4,98%, до 24,124 тыс. рублей за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, этот вид топлива подешевел на 15,68%, до 20,033 тыс. рублей за тонну.