21 августа, 12:32

Потребность речного флота в России до 2035 года превышает 500 судов

Замглавы Минтранса Александр Пошивай сообщил, что в РФ необходимы скоростные суда для перевозки пассажиров на внутренних водных путях

ЧКАЛОВСК /НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ/, 21 августа. /ТАСС/. Потребность речного флота в России до 2035 года оценивается в более 500 новых судов, сообщил замглавы Минтранса РФ Александр Пошивай на выездном совещании совета Госдумы на заводе по производству судов на подводных крыльях в Чкаловском районе Нижегородской области.

"В настоящий момент на внутренних водных путях эксплуатируются 12 тыс. 705 судов. <...> Важно отметить что средний возраст речного флота приближается к 40 годам. <...> Потребность нового флота до 2035 года оценивается в более чем 500 единиц", - сказал он.

Пошивай добавил, что в РФ необходимы также скоростные суда для перевозки пассажиров на внутренних водных путях. Их востребованность оценивается в 100 единиц. Российская судостроительная промышленность обладает необходимыми компетенциями и мощностями для строительства скоростных судов, заключил замглавы Минтранса.

В конце июня вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщал, что отечественные верфи до 2035 года могут сдать в эксплуатацию 525 судов речных и класса "река-море". 

Теги:
РоссияНижегородская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация