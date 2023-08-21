Чистая прибыль банка ДОМ.РФ выросла почти на 60%

Этот показатель составил 12,4 млрд рублей

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль банка ДОМ.РФ по итогам первого полугодия 2023 года выросла почти на 60%, до 12,4 млрд рублей по сравнению с тем же периодом 2022 года. Об этом говорится в обобщенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности банка.

"За первое полугодие банк ДОМ.РФ заработал 12,4 млрд рублей чистой прибыли. По ключевым для нас направлениям бизнеса ипотечному кредитованию и проектному финансированию - кредитный портфель увеличился более чем на 20%, составив 1,3 трлн рублей", - приводятся в сообщении слова председателя правления АО "Банк ДОМ.РФ" Артем Федорко.

Операционные доходы этой финансовой организации по итогам первого полугодия 2023 года составили 22,2 млрд рублей.

Активы банка ДОМ.РФ к 30 июня 2023 года выросли на 77%, до 1,86 трлн рублей против 1 трлн рублей к той же дате 2022 года. Собственные средства достигли 180 млрд рублей, их рентабельность (ROE)- 14%. Чистая процентная маржа составила (NIM) 2,9%.