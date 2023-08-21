Володин заявил о необходимости возрождать речное пассажирское сообщение не только на Волге

Председатель Госдумы отметил важность развития внутрирегионального и межрегионального сообщения

ЧКАЛОВСК /НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ/, 21 августа. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что внутрирегиональное и межрегиональное пассажирское речное сообщение необходимо развивать не только на Волге, но и в других регионах РФ.

"Наша страна имеет огромные преимущества, - сказал он на выездном совещании думского совета, которое проходит на заводе по производству судов на подводных крыльях в Чкаловском районе региона. - Мы второе государство в мире по количеству рек, которые соединяют города, населенные пункты. Нам необходимо возрождать внутрирегиональное и межрегиональное пассажирское речное сообщение не только в бассейне реки Волги, но и на других реках".

Володин отметил, что в России 16 регионов на Волге, но при этом на сегодняшний день нет сообщения, например, между Астраханью и Волгоградом, Волгоградом и Саратовом, Саратовом и Самарой. Он добавил, что по итогам выездного совещания будут выработаны решения, которые затем вынесут на обсуждение Думы.

Ранее Володин, руководители фракций и председатели профильных комитетов ознакомились с ходом строительства судов на подводных крыльях серий "Метеор" и "Валдай". В совещании совета в Чкаловском районе принимают участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров.