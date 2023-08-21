Володин: поручения Путина по развитию речного транспорта будут приоритетом в работе Думы

По словам спикера нижней палаты парламента, в вопросах развития речного пассажирского транспорта может быть использован, в частности, успешный опыт Нижегородской области, где строятся суда "Метеор" и "Валдай"

ЧКАЛОВСК /Нижегородская область/, 21 августа. /ТАСС/. Поручения президента России Владимира Путина по развитию речного транспорта будут приоритетом в работе Государственной думы. Об этом сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин во время выездного совещания в Чкаловском районе Нижегородской области думского совета по вопросам развития речного транспорта в России.

"На прошлой неделе состоялось совещание под руководством нашего президента. Государственной думе были даны поручения. Мы со своей стороны в обязательном порядке сделаем их приоритетом в своей работе с тем, чтобы уже осенью были приняты законы в этой части", - сказал Володин.

По словам председателя Думы, в вопросах развития речного пассажирского транспорта может быть использован, в частности, успешный опыт Нижегородской области, где строятся суда "Метеор" и "Валдай". При этом, подчеркнул спикер, развивая межрегиональное речное сообщение, нужно сделать так, чтобы суда доходили до Астрахани и Рыбинска.

Володин также отметил, что жителей волнует вопрос внутрирегиональных пассажирских перевозок. "В решении этого вопроса могут участвовать регионы, если будет поддержка федерального центра", - сказал он.

Ранее Володин, руководители думских фракций и председатели профильных комитетов ознакомились с ходом строительства судов на подводных крыльях серий "Метеор" и "Валдай". В совещании совета приняли участие в том числе губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров.