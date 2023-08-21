Еврокомиссар назвал приоритетом ЕС выполнение санкций против РФ, а не введение новых мер

Виргиниюс Синкявичюс отметил, что Еврокомиссия фиксирует много случаев несоблюдения санкционного режима из-за действий третьих стран

ВИЛЬНЮС, 21 августа. /ТАСС/. Еврокомиссия считает своим приоритетом в санкционной политике в отношении России добиться выполнения санкций, принятых ранее, а не ввести новые ограничительные меры. Об этом заявил журналистам еврокомиссар от Литвы по вопросам охраны окружающей среды и океанов Виргиниюс Синкявичюс.

"Вопрос о дополнении санкций, включении в эти списки новых лиц поднимается, но в настоящее время приоритетом все же является выполнение санкций", - сказал он.

По словам еврокомиссара, особое внимание в ЕС уделяется проблеме обхода санкций при поставках товаров двойного назначения, которые не являются военными, но могут быть использованы в сфере безопасности, а также давлению на российский финансовый рынок. "Мы наблюдаем факты обхода санкций, Еврокомиссия фиксирует много случаев несоблюдения санкционного режима из-за действий третьих стран", - отметил Синкявичюс.