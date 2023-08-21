Оформить заявку на Дальневосточный и Арктический гектар стало возможным через "Госуслуги"

Как отмечает Минцифры, воспользоваться услугой могут граждане РФ, иностранцы и лица без гражданства, если они участвуют в программе по добровольному переселению

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Возможность подать заявку на оформление бесплатного участка в рамках программы "дальневосточного" и "арктического" гектара появилась на "Госуслугах", говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минцифры.

Как отмечает министерство, воспользоваться услугой могут граждане РФ, иностранцы и лица без гражданства, если они участвуют в программе по добровольному переселению. У граждан есть возможность получить земельный участок в собственность, безвозмездное пользование или аренду, изменить его границы, отказаться от аренды и выбрать вид использования участка.

Использовать участок можно в целях постройки дома или обустройства дачного участка, открытия туристического объекта, занятия сельским хозяйством или предпринимательством и занятия другим разрешенным видом деятельности.

Однако Минцифры предупреждает, что для получения участка в собственность его нужно сначала взять в безвозмездное пользование. Для этого на "Госуслугах" нужно выбрать "Земельный участок на Дальнем Востоке и в Арктике", затем нажать "Получить в безвозмездное пользование". Если будущий собственник хочет сам выбрать расположение участка, нужно сформировать схему на сайте. После в личный кабинет придет результат рассмотрения заявления, а при положительном решении - еще и проект договора аренды, говорится в сообщении.

Заявление на получение участка в собственность можно подать через 4,5 года безвозмездного пользования. Для этого нужно выбрать услугу "Получить в собственность или аренду" и перейти в раздел "Собственность". Получить участок в собственность можно и досрочно, если на нем будет стоять жилой дом площадью не менее 24 кв. м или есть кредит на постройку дома на этом участке. Также через 4,5 года можно взять этот участок в аренду на 49 лет. Его тоже получится оформить в собственность в любое время.

Если не соблюдать правила использования участка, в продлении аренды или в предоставлении участка в собственность будет отказано, добавляет министерство. За время действия программы с 2016 года уже предоставлено более 96 тыс. земельных участков.