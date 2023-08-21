ФАС выдала "Яндексу" предписание из-за рекламы БАДов

Согласно заявлению петербургского УФАС, компании грозит штраф в размере 500 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении компании "Яндекс" из-за распространения рекламы биологически активных добавок (БАД) без предписанных законом предупреждений. Реклама признана ненадлежащей, "Яндексу" грозит штраф по статье 14.3 КоАП (нарушение законодательства о рекламе), сообщили в пресс-службе петербургского УФАС.

"Реклама признана ненадлежащей. "Яндексу" выдано предписание. Компании грозит штраф по статье 14.3 КоАП РФ", - говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает максимальный штраф в размере 500 тыс. рублей.

Согласно материалам дела, заказчики распространяли через рекламный сервис "Яндекс. Директ" объявления с сообщениями о БАДах. При этом ст. 25 российского закона о рекламе обязывает любые подобные объявления сопровождать предупреждением, что рекламируемые препараты не являются лекарственными средствами.

Правила платформы дают "Яндексу" возможность самостоятельно включать такие предупреждения в рекламные объявления. Между тем в рассмотренном УФАС деле необходимые маркировки в рекламе отсутствовали.