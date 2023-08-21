Эксперт назвал неэффективными персональные санкции Запада против российских бизнесменов

Обозреватель The Spectator Марк Галеотти отметил, что западным странам следует создать условия для привлечения талантливых специалистов из России

ЛОНДОН, 21 августа. /ТАСС/. Персональные рестрикции западных стран в отношении российских состоятельных предпринимателей продемонстрировали свою неэффективность. Такую точку зрения представил политический обозреватель британского журнала The Spectator Марк Галеотти.

По его мнению, если секторальные санкции Запада против РФ постепенно начинают сказываться на российской экономике, то персональные ограничения против бизнесменов не привели к ожидаемому результату. Эксперт отметил, что западные политики надеялись, что рестрикции будут способствовать расколу элит в РФ и вызовут недовольство действиями властей, однако в реальности они дали обратный результат.

На этом фоне Галеотти предложил Западу подумать о необходимости разработки новой стратегии в отношении Москвы. Колумнист добавил, что западным государствам следует не просто снять санкции с тех россиян, которые открыто осудили специальную военную операцию (СВО) на Украине, но и создать условия для привлечения талантливых российских специалистов.

В июне правительство Великобритании сообщило, что подготовило новый законопроект, согласно которому лица, находящиеся под британскими санкциями, смогут пожертвовать замороженные средства на восстановление Украины. В заявлении говорилось, что "физических лиц не будут принуждать к передаче средств или предлагать им смягчение санкций в обмен на пожертвование". При этом новое законодательство потребует от физических и юридических лиц, в отношении которых Лондон ввел рестрикции в рамках антироссийского санкционного режима, раскрывать данные об их активах в королевстве.

С начала российской СВО на Украине Великобритания внесла в черный список более 1,6 тыс. российских физических и юридических лиц. Рестрикции подразумевают запрет на въезд в Соединенное Королевство и оказание трастовых услуг, заморозку активов в случае их обнаружения и возможность задержания морских и воздушных транспортных средств лиц в черном списке.