Чистая прибыль российских банков за январь - июль достигла 2 трлн рублей

По данным ЦБ, в июле банки заработали 327 млрд рублей

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль российского банковского сектора за январь - июль 2023 года достигла 2 трлн рублей. В июле банки заработали 327 млрд рублей, следует из материалов ЦБ РФ.

"Чистая прибыль сектора в июле составила 327 млрд рублей (доходность на капитал - около 30% в годовом выражении), что в целом соответствует результату июня (314 млрд рублей). С начала года сектор заработал 2 трлн рублей", - говорится в материалах ЦБ.

По данным регулятора, значимым фактором роста прибыли банков были доходы от переоценки иностранной валюты (+93 млрд рублей в июле и +147 млрд рублей в июне) на фоне ослабления курса рубля (на 4% за июль и на 7% за июнь) и сохраняющейся длинной валютной позиции у банков.

Кроме того, по данным ЦБ, прибыль поддержало снижение расходов на резервы (на 37 млрд рублей) и операционных расходов на 16 млрд рублей.

"Количество прибыльных банков в июле выросло до 265 (82% от общего числа) по сравнению с 245 в июне (75%). По итогам семи месяцев 2023 года было 274 таких банка (85%) с долей в активах сектора 99%", - отмечает регулятор.