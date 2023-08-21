МИД РФ указал на необходимость проработки вопросов финансового сотрудничества в БРИКС

Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что страны объединения уделяют серьезное внимание развитию финансового сотрудничества, а "в их числе приоритетов - укрепление потенциала Нового банка развития, Пула условных валютных резервов"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Вопросы формирования устойчивых к внешним рискам платежных инструментов и повышения роли нацвалют во взаимных операциях в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) требуют детальной экспертной проработки. Об этом говорится в ответе официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на запрос СМИ, опубликованном на сайте российского дипведомства.

"Повесткой дня предстоящего саммита [БРИКС в Йоханнесбурге] предполагается обсуждение вопросов, связанных с формированием устойчивых к внешним рискам платежных инструментов и повышением роли национальных валют во взаимных операциях, - указала дипломат. - Вместе с тем данные темы требуют детальной экспертной проработки. Кроме того, необходимо учитывать, что все решения в объединении принимаются исключительно на основании принципа консенсуса".

Страны объединения, по словам дипломата, уделяют серьезное внимание развитию финансового сотрудничества, а "в их числе приоритетов - укрепление потенциала Нового банка развития, Пула условных валютных резервов".

Захарова также отметила, что в последнее время дедолларизация становится объективной глобальной тенденцией, "которая объясняется возрастающим недоверием к созданным западными странами финансовым механизмам". "В этой связи не только члены БРИКС, но и ряд других государств стремятся снизить зависимость от доллара США, задумываются над поиском валют, альтернативных американской", - указала официальный представитель МИД РФ.

Саммит БРИКС состоится 22-24 августа в Йоханнесбурге и пройдет под председательством ЮАР.