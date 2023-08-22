Компании Москвы, Московской и Смоленской областей стали лидерами "Экспортера года" в ЦФО

Московская область получила 15 призовых мест, Москва - 13, а Смоленская область - 7

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Производители товаров и поставщики услуг из Москвы, Московской и Смоленской областей стали лидерами этапа всероссийской премии "Экспортер года" в Центральном федеральном округе. Об этом сообщила пресс-служба Российского экспортного центра, который входит в группу ВЭБ.РФ.

"Лидерами округа по экспортным результатам стали три региона: Московская область, у которой 15 призовых мест, Москва (13 призовых мест), а также Смоленская область (7 призовых мест)", - говорится в сообщении.

Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, слова которой цитирует пресс-служба, отметила, что конкурс "Экспортер года" имеет большое значение для развития экспортной деятельности, способствует привлечению внимания к успешным предприятиям и стимулирует развитие международной торговли. "В этом году премия вручается в 20 номинациях: основных и дополнительных. Церемония награждения пройдет 20 октября в Москве при участии первых лиц государства на международном экспортном форуме "Сделано в России", - сказала она.

В свою очередь губернатор Московской области Андрей Воробьев, которого также цитирует пресс-служба, добавил, что в этом году подмосковные компании взяли почти вдвое больше призов по сравнению с 2022 годом и шесть раз стали победителями. "Всего в нашем регионе порядка 6 тыс. компаний-экспортеров, и наша задача - оказывать им поддержку. Мы подписали соглашение с Российским экспортным центром, и первыми в стране приступили к интеграции услуг нашего инвестпортала и платформы "Мой экспорт" РЭЦ", - сказал он.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что компании находят новых партнеров на рынках Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки и СНГ. "Столичный промышленный экспорт стремительно развивается. <…> Продвигать продукцию и выводить ее на зарубежные рынки помогает Центр "Моспром". Он организовывает байерскую программу, в рамках которой компании принимают участие в международных бизнес-миссиях и выставках, проводят b2b-переговоры и презентуют свою продукцию зарубежным партнерам. Только за шесть месяцев этого года поддержка была оказана 72 предприятиям. Кроме того, город предоставляет компаниям льготные займы на развитие экспорта по льготной ставке. Объем поддержки может достигать 300 млн рублей", - отметил он.

Кроме того, врио губернатора Смоленской области Василий Анохин добавил, что предприятия региона увеличили продажи в Северную Африку и страны СНГ. "Лидирующими направлениями экспорта Смоленской области помимо Белоруссии являются Турция, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан и Китай. Смоленские компании активно экспортируют продукцию агропромышленного и лесопромышленного комплекса, а также товары легкой и химической промышленности", - пояснил он.

Премия "Экспортер года" учреждена правительством РФ для поощрения организаций и индивидуальных предпринимателей, достигших исключительных результатов в экспортной деятельности. Премия, вручаемая по итогам конкурса, является символом государственного признания заслуг экспортеров в укреплении национальной экономики и продвижении российской конкурентоспособной продукции на зарубежные рынки.