РЖД помогают восстанавливать размытые автодороги в Иркутской области

Специалисты дорожной службы и железнодорожники ведут отсыпку грунта вдоль отводных каналов, чтобы остановить воду

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Холдинг "Российские железные дорогие" (РЖД) помогает восстанавливать размытые паводком автодороги в Иркутской области, сообщили в пресс-службе компании.

"РЖД помогают восстанавливать размытые паводком автодороги в Казачинско-Ленском районе Приангарья. Из-за непогоды вышла из берегов не только река Холодная в Бурятии, но и реки Кунерма и Умбелла в Казачинско-Ленском районе Иркутской области. В результате затопило несколько участков автодороги Усть-Кут - Новый Уоян, идущей вдоль БАМа [Байкало-Амурской магистрали]," - отметили в РЖД.

Специалисты дорожной службы Иркутской области и железнодорожники ведут отсыпку грунта вдоль отводных каналов, чтобы остановить воду.

В минувшее воскресенье, 20 августа, произошел подмыв моста из-за выхода на пойму реки между железной дорогой и автомобильной дорогой в районе села Холодное. Общая протяженность поврежденного полотна составила 1 км. Было задержано шесть пассажирских поездов. На территории Северо-Байкальского района введен режим ЧС регионального характера.