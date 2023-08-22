В Чувашии создадут лабораторную инфраструктуру для производства хмеля до конца 2023 года

По информации Минсельхоза региона, на создание лаборатории и маточника на базе вуза из республиканского бюджета выделили 30,8 млн рублей

ЧЕБОКСАРЫ, 22 августа. /ТАСС/. Власти Чувашии до конца года создадут отечественную лабораторную инфраструктуру для производства хмеля, чтобы обеспечить независимость технологического процесса. Об этом сообщил ТАСС глава республики Олег Николаев.

"У нас есть задача стать полностью технологически независимыми в части производства хмеля и его переработки. И стать центром компетенций для всех регионов России, которые занимаются хмелеводством. Часть работы завершим до конца года - сформируем лабораторную инфраструктуру", - сказал Николаев.

По его словам, когда в регионе взялись за восстановление и развитие хмелеводства, то главной проблемой стало отсутствие высококачественного посадочного материала. При этом в республике находится научно-исследовательский институт сельского хозяйства, который единственный в России поддерживает коллекцию около 250 сортов хмеля. Для подтверждения качества требовались компетенции лабораторного сопровождения.

"Выявили полное отсутствие лабораторной инфраструктуры, которая нужна, к примеру, для определения чистоты сорта и качества посадочного материала, выявления болезней в процессе выращивания хмеля. Также требовалось подтверждение принадлежности того или иного хмеля к конкретному сорту - таких лабораторий нет в России. Мы поставили себе задачу создать всю цепочку необходимых лабораторных компетенций производства хмеля", - пояснил собеседник агентства.

К работе подключился аграрный университет, где есть научно-кадровая база, и формируется лабораторная площадка. По информации Минсельхоза Чувашии, на создание лаборатории и маточника на базе вуза из республиканского бюджета выделено 30,8 млн рублей. Ректор Чувашского государственного аграрного университета Андрей Макушев сообщил ТАСС, что в декабре 2023 года планируется завершить первый этап создания лабораторной инфраструктуры и в 2024 году приступить ко второму. "Создаются тест-системы и иные составляющие для определения сортовой чистоты хмеля, болезней", - добавил Николаев.

Кроме того, в университете запустили программу обучения для специалистов, в том числе из других регионов, которые хотят заниматься хмелеводством.