22 августа, 08:39

"Селигдар" получил лицензию на освоение флангов Кючусского рудного поля

Прогнозные ресурсы участка составляют 32,8 тонны золота

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Компания "Белое золото" (51% принадлежит "Селигдару") получила по заявительному принципу лицензию на геологическое изучение флангов Кючусского рудного поля, прогнозные ресурсы участка составляют 32,8 тонны золота, говорится в сообщении "Селигдара".

"Согласно условиям лицензионного соглашения, проектная документация на осуществление геологического изучения должна быть утверждена в течение года, после чего предполагается начало непосредственно геологического изучения, включающего поиск и оценку месторождений полезных ископаемых", - говорится в сообщении. В компании отметили, что срок действия лицензии - до 31 июля 2030 года.

В "Селигдаре" добавили, что изучение флангов является частью проекта освоения месторождения Кючус и должно позволить продлить срок отработки месторождения за счет прироста ресурсной базы.

Кючусское рудное поле включает золоторудное месторождение Кючус, аукцион на право разработки которого компания выиграла в 2021 году. 

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