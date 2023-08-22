В АТОР сообщили о снижении минимальной цены туров в Таиланд до 55 тыс. рублей на человека

Туроператоры при этом назвали появление выгодных ценовых предложений на этом направлении кратковременным явлением, спецпредложения актуальны лишь для некоторых ближних дат

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Минимальная стоимость туров в Таиланд по состоянию на август - начало сентября снизилась на 30% по сравнению с показателями летнего сезона - до 55 тыс. рублей на человека. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Цены на туры в Таиланд снизились до 55 тыс. рублей на человека. Согласно данным систем бронирования туроператоров, купить тур в Таиланд в августе - начале сентября можно примерно на 30% дешевле тарифов, характерных для летнего сезона в целом", - говорится в сообщении. По данным АТОР, самый дешевый тур в Таиланд на 11 ночей в отель "три звезды" с завтраками с вылетом в августе обойдется в 109 тыс. руб. на двоих.

Появление выгодных ценовых предложений на таиландском направлении туроператоры назвали кратковременным явлением. Спецпредложения актуальны лишь для некоторых ближних дат.

"На ближайшие вылеты есть небольшое количество мест на рейсах. Это может быть связано с сезонностью. Сейчас период подготовки к школьному сезону, соответственно, туристы с детьми школьного возраста меньше бронируют вылеты на конец августа и первую половину сентября", - рассказала заместитель директора департамента коммуникаций туроператора Anex Алена Хитрова.

По ее словам, Таиланд является наиболее востребованным направлением в рамках еженедельных продаж. Большая доля бронирований приходится на ноябрь и новогодние праздники.

Как отметили в АТОР, со второй половины сентября - начала октября купить тур в Таиланд можно будет в среднем за 160-200 тыс. рублей на двоих в зависимости от категории отеля и типа питания. За эту же сумму - порядка 200 - 210 тыс. рублей на двоих на 11 ночей можно приобрести путевку в Таиланд с вылетом в конце ноября и первой половине декабря. Ближе к зимнему сезону цены будут расти, говорят эксперты. После окончания действия спецпредложений тарифы вернутся к значениям высокого сезона, которые в этом году во многих отелях будут выше прошлогодних минимум на 25%.