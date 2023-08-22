В России запустили продажи "ТВ Станций" от "Яндекса"

Они объединяют функции умных колонок и телевизоров

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. "Яндекс" объявил о старте продаж в России "ТВ Станции" и "ТВ Станции Про", объединяющих функции умных колонок и телевизоров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"ТВ Станции" и "ТВ Станции Про" - телевизоры с голосовым управлением без пульта и возможностями "Яндекс Станции" - поступили в продажу", - рассказали в пресс-службе.

Новые устройства с "Алисой" во вторник начнут получать те, кто оформил предзаказ. В пресс-службе добавили, что "ТВ Станцию Про" можно купить на "Яндекс Маркете", в "М.Видео" и"Эльдорадо", а ТВ Станцию - в "Технопарке" и в интернет-магазине DNS. "Диагональ 43 дюйма стоит 44 990 рублей, 50 дюймов - 49 990 рублей, модели с диагональю 55 и 65 дюймов - 74 990 и 99 990 рублей соответственно", - напомнили в пресс-службе.

"Яндекс" в начале августа представил устройства, объединяющие функции умных колонок и телевизоров, - "ТВ Станцию" и "ТВ Станцию Про". Обе модели оснащены четырехъядерным процессором и работают на операционной системе "Яндекс ТВ". Пользователям будет доступен весь функционал "Яндекс Станций" - с помощью голоса они смогут не только переключать каналы, регулировать громкость или искать фильмы и сериалы, но и, например, включать музыку, в том числе с выключенным экраном.