Министр торговли США посетит Пекин с 27 по 30 августа

Джина Раймондо надеется на конструктивное обсуждение вопросов, касающихся коммерческих отношений США и Китая

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Министр торговли США Джина Раймондо посетит Пекин на следующей неделе для проведения переговоров с официальными лицами КНР. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Министр торговли США Джина Раймондо посетит Пекин с 27 по 30 августа для проведения встреч с высокопоставленными чиновниками КНР и бизнес-лидерами США <...>. Раймондо надеется на конструктивное обсуждение вопросов, касающихся коммерческих отношений США и Китая, проблем, с которыми сталкивается американский бизнес, и областей потенциального сотрудничества", - говорится в документе.

В июне в Пекине побывал госсекретарь Энтони Блинкен. В июле Китай для переговоров посетили министр финансов США Джанет Йеллен и спецпредставитель американского президента по климату, экс-госсекретарь США Джон Керри. Кроме того, бывший госсекретарь Генри Киссинджер в июле провел встречи в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином, главой Минобороны Китая Ли Шанфу, а также с руководителем канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ван И, который 25 июля занял пост главы МИД КНР.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что рассчитывает поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином осенью. Прошлая встреча Байдена и Си Цзиньпина на Бали состоялась 14 ноября 2022 года и длилась более 3,5 часа.