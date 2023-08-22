В ЮАР сообщили, что страны БРИКС на саммите обсудят идею отказа от доллара

Вице-президент ЮАР Пол Машатиле подчеркнул, что БРИКС не пытается конкурировать с Западом, а хочет обрести свое место на мировом рынке

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) выступают с идеей постепенного отказа от доллара в международных расчетах в пользу национальных валют, что станет предметом обсуждения на саммите в Йоханнесбурге. Об этом заявил вице-президент ЮАР Пол Машатиле.

"Сегодня мировые игроки обращают внимание на БРИКС, поскольку страны - участницы объединения вышли на передовую глобального дискурса [о снижении зависимости от доллара]", - приводит его высказывание агентство Bloomberg. По словам вице-президента, лидеры стран БРИКС сосредоточатся на способах снизить зависимость от доллара в ходе встречи, которая начнется во вторник.

Как подчеркнул Машатиле, БРИКС не пытается конкурировать с Западом, а хочет обрести свое место на мировом рынке. Страны БРИКС надеются снизить свою зависимость от доллара в пользу расчетов в национальных валютах, а в дальнейшем запустить общую валюту взамен доллара, отмечает Bloomberg.

В текущем году в БРИКС председательствует ЮАР. Ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин сообщил ТАСС, что страны - члены БРИКС обсудят тему "общих расчетных единиц" на саммите в Йоханнесбурге, который проходит с 22 по 24 августа. Ожидается, что участники объединения могут сделать официальное заявление о создании новой валюты. Президент России Владимир Путин примет участие в саммите по видеосвязи. Очно российскую сторону на нем будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.