Россия в июле увеличила производство стали на 5,8%

По данным World Steel Association, этот показатель составил 6,3 млн тонн

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Производство стали в России в июле 2023 года увеличилось на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составило 6,3 млн тонн, говорится в отчете World Steel Association. Всего за январь - июль выпуск стали в стране вырос на 2,8%, до 44,2 млн тонн.

Китай в июле произвел 90,8 млн тонн, что на 11,5% больше, чем в июле 2022 года, Индия - 11,5 млн тонн (рост на 14,3%). Выпуск стали в июле вырос в Японии на 0,9% (7,4 млн тонн), а также - в США на 0,5% (6,9 млн тонн).

Выпуск стали в июле 2023 года РФ, Украиной, другими странами СНГ составил 7,4 млн тонн, что на 9,3% больше, чем годом ранее. Всего за семь месяцев 2023 года эти государства выпустили 51,2 млн тонн стали (-0,8%).

Страны Азии и Океании в июле произвели 119,9 млн тонн, увеличив выпуск на 9,1%. Страны ЕС выпустили 10,3 млн тонн стали, что на 7,1% меньше, чем годом ранее.

Производство стали государствами Северной Америки в июле снизилось на 1,2% и составило 9,4 млн тонн. Выпуск стали странами Южной Америки за отчетный период составил 3,4 млн тонн (уменьшение на 8,4%). Страны Ближнего Востока произвели 3,1 млн тонн стали, снизив выпуск по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 3,9%.

В целом производство стали в мире в июле 2023 года составило 158,5 млн тонн, что на 6,6% больше, чем годом ранее, следует из отчета ассоциации.

Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association, WSA) - одна из крупнейших промышленных ассоциаций в мире. Входящие в нее компании обеспечивают около 85% мирового производства стали.